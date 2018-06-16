В українській медицині з’являться парамедики, екстрені медичні техніки

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) у рамках покращення екстреної медичної допомоги вводитиме нові види професій. Про це під час презентації нових напрямків трансформації системи охорони здоров’я України повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

“Хочемо покращити нашу систему екстреної допомоги від того моменту, коли надходить дзвінок від людини, до того, як її привезуть у лікарню, і вже відділення екстреної допомоги в лікарні надасть висококваліфіковану допомогу. В рамках цього створюються нові алгоритми диспетчеризації, що включає IT-інфраструктуру, а також мережі екстрених реагувальників, екстрених медичних техніків та медиків”, – сказала вона.

За словами Супрун, покращення системи екстреної допомоги передбачає запровадження нових професій, оснащення, зокрема, медичних автомобілів новим обладнанням (GPS-навігаторами) та новий рівень зарплат.

“Ми введемо нові професії, такі як: парамедик (три роки навчання), екстрений медичний технік (240 годин навчання)… Кожен водій проходитиме таке навчання… Ми переходимо на новий світовий рівень навчання і тестування. Також нові спеціалісти отримуватимуть більш конкурентні зарплати. Навчання пройдуть всі. Підвищення кваліфікації пройдуть усі, хто зараз працює у медичних бригадах: чи то лікар, чи то фельдшер, чи медсестра, чи водій”, – зазначила в. о. міністра.

За її словами, на впровадження піде близько 5 років.