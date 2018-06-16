Уночі у Львові застрелили чоловіка (оновлено)

Сьогодні вночі у Львові близько 03:20 на перетині вулиць Наукова-Симоненка біля кіосків на кінцевій зупинці тролейбусу № 2 застрелили чоловіка, – повідомила у Фейсбук Марія Воробець.

Зі слів свідків, це зробили двоє чоловіків у темному одязі, які побігли в бік Пулюя.

Поліцейські встановили, що загиблий – 56-річний львів’янин.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити обставини скоєння цього злочину або особу зловмисника, причетного до заподіяння вогнепального поранення, зверніться на оперативну лінію 102. Правоохоронці будуть вдячні за будь-яку інформацію, що допоможе розкрити це кримінальне правопорушення.