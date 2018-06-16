У Львові невідомий кинув у магазин секонд-хенду предмет, схожий на вибухівку (оновлено)

Обставини події встановлюються

Сьогодні близько 13:00 у магазині “Євросекондхенд” на вул. Широкій, 81а невідомий чоловік кинув предмет, схожий на вибухівку.

Про це повідомив сіпівробітник поліції Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Фейсбук.



Предмет вибухнув, утворився сильний їдкий дим з хімічним запахом. Через задимлення працівники почуваються погано, кажуть, що пече у грудях.

За словами свідків, чоловік побіг у сторону ринку Левандівського.

Водночас,як стало відомо, унаслідок події ніхто не постраждав. Радше за все, невідомий кинув димову шашку. Як повідомили у Патрульній поліції Львова, двоє молодих людей, зі слів продавця, хлопець та дівчина здійснили покупку речей на суму 300 грн, розраховувалися готівкою.

Раптово, на касі почувся слабенький хлопок та шипіння, різкий та їдучий запах, котрий відчули відвідувачі, що були біля каси. Молоді люди втекли. Від жінки-заявниці було відібрано пояснення, котре передали слідчим. На місці працюють екіпажі ГРПЧ-2, ШМД, служба 104 , Слідчі Залізничного ВП. Патрульні перевіряють прилеглі вулиці по орієнтуванню.