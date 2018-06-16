Три фехтувальники з Львівщини виступатимуть на чемпіонаті Європи

Європейська першість стартує вже сьогодні

Сьогодні, 16 червня, у сербському місті Новий Сад стартує європейська першість з фехтування, де буде розіграно 12 комплектів нагород.

Традиційно спортсмени змагатимуться в індивідуальній та командній першостях з фехтування на шпагах, рапірах і шаблях серед чоловіків та жінок.

Українська команда буде представлена у всіх видах зброї. У складі національної збірної змагатимуться й троє представників Львівщини Ростислав Герцик, Клод Юнес (рапіра) та Ксенія Пантелєєва (шпага).

Особисті змагання відбудуться 16-18 червня, командні – 19-21-го.

Склад збірної України:

Чоловіки (рапіра): Дмитро Чучукало, Ростислав Герцик, Андрій Погребняк, Клод Юнес.

Жінки (рапіра): Катерина Ченцова, Анастасія Московська, Олександра Сенюта, Анна Тараненко.

Чоловіки (шабля): Дмитро Пундик, Олексій Стаценко, Юрій Цап, Андрій Ягодка.

Жінки (шабля): Юлія Бакастова, Ольга Харлан, Аліна Комащук, Ольга Жовнір, Олена Вороніна.

Чоловіки (шпага): Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свичкарь.

Жінки (шпага): ФейбаБежура, Олена Кривицька, Ксенія Пантелєєва, Анфіса Почкалова.