Погода на вихідні

У суботу на неділю синоптики прогнозують нам хмарну погоду.

Сьогодні, 16 червня, небо весь день буде вкрите хмарами, щоправда опадів не передбачають. Температура повітря сягне максимум +23 градусів.

Нічого не зміниться і завтра, 17 червня. День буде таким же похмурим, проте дощу не буде. Стовпчик термометра коливатиметься у межах +21 – +23 градусів.

До речі, існує прикмета щодо сьогоднішнього дня (мученика Луки). Оскільки Луку називали Вітренником, то у цей день найбільше боялися південно-східного вітру. Вважалося, що він приносить зі собою затяжні дощі, які будуть шкідливими для урожаю жита. Тож якщо сьогодні, 16 червня, вітер з північної сторони – буде день ясний; прохолодний вітер – може бути дощ з градом; з півдня чи заходу – до негоди; з південного заходу – негода надовго.