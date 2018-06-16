На Львівщині в церкві виявили реліквію віком у понад 900 років

Цього тижня під час реставрації підлоги в храмі святої Параскеви у Буську будівельники у його вівтарній частині знайшли литий бронзовий нагрудний хрест-складень (т. зв. енколпіон. — авт.), попередньо датований періодом ХІІ-ХІІІ ст, ­– повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Хрести-енколпіони — це надбання ще давньокняжої доби, вони з’явилися на Русі в період поширення християнства.

Як правило, всередину таких хрестів вкладали мощі святих. Реліквія залишила значний слід у культурній спадщині Київської Русі, адже в орнаментах, що вилиті на прикрасі, закодований духовний спосіб життя на зорі становлення християнської віри серед русичів.

Складна техніка обробки металу також свідчить про високу майстерність ремісників Київської Русі.

Зображення на хрестах не відрізняється своєю різноманітністю. Знайдений рельєфно чернений енколпіон із заокругленими кінцями і навершям у вигляді ограненої намистини містить зображення розп’яття на лицевій пластині та вирізьблений хрест на зворотній.

Хрест належав, імовірно, священику або іншій духовній особі, похованій на території старого прицерковного кладовища.

Для історії Буська ця знахідка має неоціненне значення. Оскільки є непрямим свідченням того, що вже у ХІІ ст. на Довгій Стороні стояв храм із присвятою святій Параскеві.

Сакральну споруду в місті Буськ на Львівщині вже давно внесено до реєстру пам’яток архітектури національного значення, однак сьогодні церква перебуває в аварійному стані.

Храм навіть вимкнули від електропостачання, щоб уникнути можливої пожежі через електричне замикання.