На Львівщині 17 закладів надаватимуть послуги з оздоровлення і відпочинку дітей

У 2018 році послуги з оздоровлення та відпочинку дітей планують надавати 17 закладів, з них: 4 дитячі заклади санаторного типу, та 11 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Про це йшлось під час селекторної наради під головуванням заступника Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Олександри Чуркіної.

Слід зазначити, що у 2018 році створено і розпочав роботу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Надія», реорганізований на базі КЗ ЛОР «Верхньосиньовидненська загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів «Надія».

Також, в області заплановано відновлення роботи 2 закладів:

Дитяче оздоровче підприємство «Сонячна галявина» (ZAXID FEST Camp), що в с. Родатичі Городоцького району;

Стаціонарний оздоровчий краєзнавчий табір «Карпати» Стрілківська ЗСШ-інтернат ім. Вербицького, що в с. Стрілки Старосамбірського району.

Окрім того, при загальноосвітніх школах діє 471 табір: пришкільні табори – 87, мовні табори – 387.

Цього року табори відкрито при опорних школах та тих навчальних закладах, які мають кращу матеріально-технічну базу, що не вплине на кількість дітей, які будуть охоплені послугами з відпочинку.

Загалом у 2018 році в обласному та місцевих бюджетах Львівщини на забезпечення дітей послугами з оздоровлення та відпочинку передбачено понад 26 млн грн.