На Кам’янеччині шукають львів’янина, який поїхав по ягоди і не повернувся

15 червня о 11:07 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Стриганка Кам’янко-Бузького району, поїхав в ліс по ягоди та не повернувся чоловік, 1947 року народження, – інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Пропалий безвісти є жителем Львова, який поїхав збирати в ліс ягоди ще 8 червня. Із загубленим немає телефонного зв’язку.

Для пошуку зниклого залучили пошуково-рятувальну частину загону технічної служби ДСНС Львівщини, рятувальників із Кам’янка-Бузького районного відділу та працівників поліції.