На автодорозі Жидачів–Гніздичів «Смарт» зіткнувся з фурою

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 червня о 18:25 на автодорозі Жидачів – Гніздичів в селищі Гніздичів, Жидачівського району, – поідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Поліцейські встановили, що зіткнулися два транспортні засоби – автомобіль «Мерседес Смарт», яким керував 42-річний місцевий мешканець, і вантажівка «Рено Магнум» під керуванням 25-річного жителя Жидачівського району.

Водія «Смарта» госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом «травматичний шок другого ступеня, перелом двох рук, перелом лівого стегна». Його пасажиру, 59-річному місцевому мешканцю, лікарі надали медичну допомогу, після чого він повернувся додому.

Поліцейські встановлюють обставин ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.