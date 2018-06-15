З вересня автобусний маршрут № 49 стане комунальним

Оскільки приватний перевізник відмовляється обслуговувати автобусний маршрут №49 сполученням «Рясне-2-Приміський вокзал», з вересня його передадуть комунальному АТП-1.

Про це повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

«З 11 червня приватний перевізник «Успіх БМ» відновив роботу маршрут № 49 сполученням «Рясне-2 — Приміський вокзал» для того, щоб визначити поточну рентабельність маршруту. Результати аналізу роботи показали, що маршрут збитковий. У зв’язку з цим, приватний перевізник відмовляється його обслуговувати», – зазначив він.

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Відтак, за його словами, були вирішено, що маршрут №49 перейде до комунального перевізника. Це станеться орієнтовно у вересні, адже влітку у місті зменшується пасажиропотік.

Нагадаємо, до кінця року ЛК «АТП-1» має намір придбати 150 нових, великогабаритних автобусів, які будуть курсувати на маршрутах, які обслуговує підприємство.