Уряд готує монетизацію субсидій із 2019 року

Мінсоцполітики активно працює над впровадженням повної монетизації субсидій з 1 січня 2019 року.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає прес-служба міністерства.

“Зараз йде процес верифікації одержувачів субсидій, адже попередній раз люди декларували свої доходи у 2015 році”, – сказав він.

“Якщо виявлено 50 тисяч осіб, серед яких є власники будинків з площею понад 200 квадратних метрів і квартир більше 120 квадратних метрів, які з нульовими доходами купували автомобілі за 700 тисяч гривень, то, напевно, перевірка потрібна”, – зазначив Рева.

“Монетизація субсидій означає надання громадянам грошей для оплати комунальних послуг, і тому потрібно забезпечити адресність допомоги, щоб гроші отримували саме ті люди, які дійсно потребують субсидії”, – заявив міністр.