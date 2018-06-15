Уночі у Львові обікрали музичну школу № 3

За інформацією управління культури ЛМР, вночі у Львівській державній музичній школі № 3, що на вул. Замарстинівській, 219, між першим і другим поверхами викрали три камери спостереження.

У дирекції школи зазначили, що факт крадіжки виявили сьогодні вранці. Зі школи викрали 3 камери спостереження. На місце злочину викликали наряд поліції. Дирекція школи показала поліції факт крадіжки з реєстратора. Правоохоронці опитали персонал і склали протокол допиту.

Триває розслідування.