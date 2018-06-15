У Палаці мистецтв триває дизайнерська виставка «Симфонія душі» Галини Стеблій

Мисткиню привітав із дебютом виконувач обов’язків генерального директора львівського Палацу мистецтв Юрій Візняк. Сама ж пані Галина зазначає, що виставила на показ громадськості лише частину своїх робіт. Ці картини, створені способом сублімаційного багатоколірного друку, формують різноманітні тканинні вироби з атласу, креп-сатину та шифону. «У нас, на жаль, занепадає такий напрямок підприємництва як легка промисловість. Саме ці картини можуть «оживити» дещо цю галузь виробництва і стати хорошим стартапом для молодих фахівців», – наголошує авторка виставки.

Розгледівши уважно ці витвори мистецтва, можна побачити в них різноманіття ідей для втілення. Це можуть бути дизайнерські речі для окраси осель (тюлі, скатертини, картини). Також тканина може стати основою для пошиття унікального дизайнерського одягу (суконь, костюмів, декорів, тощо).