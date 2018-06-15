У Новому Роздолі мало не поцупили огорожу з території школи

14 червня на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка у Новому Роздолі чоловік і жінка намагаються незаконно заволодіти металевою огорожею. На місце події виїхав наряд поліції охорони та виявив зловмисників, які несли секцію огорожі. Їхні особи встановлено – жінці 38 років, вона місцева мешканка, а 44-річний чоловік – мешканець міста Мукачево Закарпатської області.

Як повідомили в управлінні поліції охорони у Львівській області, подію зареєстровано за ст.185 кримінального кодексу України, з’ясовують усі обставини скоєного кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання – штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.