У Львові незрячі господині змагалися в кулінарному конкурсі

Під час конкурсу свої кулінарні таланти демонстрували 20 незрячих мешканців Львова. Про це повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР.

Як розповіла керівник Львівського осередку УТОС Любов Кукуруза, конкурс «Галицька господиня» відбувається уже одинадцять років поспіль і він є надзвичайно популярним серед незрячих. Тому до участі у ньому зголосилося багато талановитих учасників.

«Цьогорічні конкурсанти, на думку членів журі, показали неперевершені результати. Усі страви наших кухарів були не тільки надзвичайно смачними та приготовані з допомогою відповідних технік, а також чудово презентованими. Враховувати такі нюанси, повірте, надзвичайно складно для тотально незрячих людей! А багато наших учасників, у тому числі й переможниця, мають саме такий діагноз. До речі, куховарили люди різного віку, і жінки, і чоловіки. Членами журі, уже традиційно, також були чоловіки», – зазначила Любов Кукуруза.

Щодо переможців, то беззаперечну першість виборов салат з руколи й полуниці Селезньової Олександри. Другу сходинку розділили страви Грет Юлії, яка приготувала салат «Тропікана» та фруктовий коктейль Ерни Кирилової.

«Львівська територіальна первинна організація УТОС завжди організовує цікаві, актуальні та пізнавальні конкурси. І зараз кажу не тільки про конкурс «Галицька господиня», а й про ще один конкурс, який нещодавно завершився – «Українська писемність шрифтом Брайля». І ми, як управління соціального захисту, завжди підтримуємо такі ініціативи. Принагідно зауважу, що і переможці, і учасники кулінарного, як, зрештою, і попереднього конкурсу отримали чудові подарунки — посуд. А на фінансову підтримку цих заходів з міського бюджету скерували 32,5 тис. грн. З них 7 тис грн. скерували власне на потреби кулінарного конкурсу», – зазначив начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин.

Конкурси «Галицька господиня» та «Українська писемність шрифтом Брайля» організовує Львівська територіальна первинна організація УТОС в рамках статутної діяльності. Громадська організація «Львівська територіальна первинна організація Всеукраїнської організації інвалідів «Українське товариство сліпих» є неприбутковою громадською організацією і налічує близько 700 осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 груп.