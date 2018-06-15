У Львові буде клубний концерт гурту «Воплі Відоплясова»

Це остання подія в першому сезоні проекту «Українське Вибране» – серії клубних концертів українських гуртів та виконавців, на музиці яких виросло не одне покоління. На «Вибране» ходять з дітьми та батьками.

Концерт ВВ розпочнеться о 20:00. Перед самим виступом на території !FESTrepublic відбудеться фан-зустріч з музикантами, де можна буде поставити запитання та поспілкуватися з гуртом. Вхід на фан-зустріч – безкоштовний.

Квитки на концерт можна придбати на Gastroli.ua, вхід для дітей віком до 6 років – вільний.

Українська Академія Лідерства у Львові, яка є співорганізатором проекту, влаштує благодійний аукціон під час концерту. Лотами на аукціоні будуть деякі речі музикантів та призи від спонсорів. Гроші з аукціону скерують на навчальні проекти студентів.

Довідка. «Українське Вибране» – це серія концертів українських гуртів, які вже стали частиною української культури, на музиці яких виросло не одне покоління. Тобто, це концерти гуртів, які вже стали українською класикою.

Це спільний проект Холдингу емоцій “!FEST” та Української Академії Лідерства. В першому сезоні «Українського Вибраного» вже відбулись концерти гуртів Кому Вниз, Тартак, Плач Єремії та Піккардійської Терції, попереду ще концерт ВВ.