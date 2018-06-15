У Львові 169 пожежних гідрантів – непридатні до використання

У Львові на мережах протипожежного водопостачання міста встановлено 2716 пожежний гідрант, з них не придатними до використання є 169, – такі дані, за результатами весняної перевірки, наводить Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Основними причинами непридатності пожежних гідрантів є те, що їх самовільно засипають, заасфальтовують та забетоновують самі мешканці міста, або фірми-підрядники під час будівництва чи реконструкції будівель. Саме через це сьогодні у Львові 40 гідрантів непридатні для використання. Причина несправності ще 60 пожежних гідрантів – зірваний шток, збиті грані або він є не закріпленим. Також часто на колодязях протипожежної мережі міста відсутні кришки.

Окрім цього, для 203 пожежних гідрантів у місті відсутні вказівники. Це суттєво ускладнює їхній пошук та використання у випадку пожежі.

Серйозною проблемою є те, що в історичній частині Львова через припарковані авто пожежно-рятувальні підрозділи часто не можуть скористатися гідрантами, або автомобілі доводиться пересувати вручну аби дістатися до вододжерела. Окрім того, центр міста часто є непроїзним для пожежно-рятувальної техніки через літні майданчики, клумби, лавки та інші конструкції.

Варто також зазначити, що упродовж півріччя МКП «Львівводоканал» вдалося відремонтувати 61 пожежний гідрант, а це практично всі несправні гідранти у місті. Також рятувальники розглядають можливість встановлення надземних пожежних гідрантів, державний стандарт на котрі набув чинності з 1 січня 2017 року. Такі гідранти складно засипати чи заблокувати транспортом, а суттєвою перевагою є оперативність пошуку та час забору від нього води пожежним автомобілем.