Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова

Письменник просить усіх небайдужих вимагати звільнення українського режисера
     95  

Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав звільнити українського політв’язня в Росії режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії.

Про це він повідомив у своєму Twitter 15 червня.

Позначки: