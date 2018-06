Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова

Відомий американський письменник Стівен Кінг закликав звільнити українського політв’язня в Росії режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії.

Про це він повідомив у своєму Twitter 15 червня.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5

— Stephen King (@StephenKing) 14 червня 2018 р.