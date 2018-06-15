Школярів Львівщини запрошують долучитися до проекту AIESEC Connecting the Dot’s Schools

На Львівщині триває реєстрація на участь у проекті Connecting the Dot’s Schools

Про це під час прес-конференції, присвяченій приїзду до Львова 120 студентів з 10 країн світу, повідомили організатори.

До участі запрошують школярів віком 10-16 років. Проект спрямований на підвищення рівня англійської мови й ознайомлення із культурою різних країн. Лектори – іноземні стажери 10 країн світу – Індонезія, Єгипет, Індія, Марокко, Франція, Таїланд, Туреччина, Гонконг, Азербайджан, Китай та Сінгапур. Метою їхнього візиту є участь у 7 соціальних проектах для мешканців області.

«Іноземні волонтери тут розвивають свою публічну мову, комунікаційні навички. Наша молодь має можливість вдосконалити англійську та цікаво й приємно провести час. AISEC працює у понад 120 країнах світу. Крім того, такі проекти також сприяють промоції міста Львова», – зазначила організатор Яна Руденко.

Зареєструватися можна за посиланням.

Навчання триватимуть 2 тижні.

До слова, щороку AIESEC у Львові реалізовує соціальні проекти, спрямовані на підвищення рівня англійської мови, ознайомлення місцевих жителів із культурою та досягненнями різних країн, поширення інформації про Цілі Сталого Розвитку від ООН та можливостей лідерства для молоді. Зокрема, в межах Обласної програми «Молодь Львівщини» AIESEC вже реалізовують два проекти на території Львівщини – «Поза межами» та «Світ без кордонів».