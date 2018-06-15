Професора Ігоря Герича посмертно нагороджено Золотим гербом Львова

Фахівців своєї справи в медичній сфері з професійним святом вітали представники влади міста та області. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Львова Андрій Садовий. Він посмертно нагородив Золотим гербом Львова доктора медичних наук, професора Ігоря Герича, а також вручив подяки від громади міста.

«Є деякі нагороди, які ти не встиг вручити. І це відчувається і лежить на серці. Чотири роки тому пішов з життя Ігор Дионізійович Герич, якого ви всі дуже добре знали. А я мав велике бажання вручити йому таку особливу нагороду – Золотий герб міста. І я не встиг зробити це. З вашого дозволу, хотів би передати цей Золотий герб міста в руки його синові, в цей день річниці смерті», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Відтак Золотим гербом Львова було посмертно нагороджено доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри хірургії № 1 ЛНМУ ім. Данила Галицького Ігоря Герича. Нагороду отримав син професора – Гнат Герич.

Подяками від громади міста за сумлінну працю, високий професіоналізм, вірність професійній клятві й охорону людського життя та з нагоди професійного свята – Дня медичного працівника нагороджені:

1) Бачинська Зоряна Володимирівна — сестра медична старша 7-го фтизіатричного відділення Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»;

2) Миськів Андрій Васильович — заступник головного лікаря хірургічної роботи комунального підприємства Львівська 1-ша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева;

3) Тріль Орест Володимирович — заступник головного лікаря лікувальної роботи Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»;

4) Коваль Марія Андріївна — сестра медична палати інтенсивної терапії неврологічного відділення для хворих з порушення мозкового кровообігу комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги

5) Яськів Юрій Орестович — Лікар-анестезіолог анестезіологічного відділення комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги

6) Войнаровська Наталія Юріївна — завідувач неврологічного відділення Комунальної 5-ї міської клінічної лікарні м. Львова;

7) Орел Юрій Глібович — доктор медичних наук, професор кафедри хірургії

Довідка. День медичного працівника – професійне свято працівників галузі охорони здоров’я України. Відзначається щорічно у третю неділю червня. У 2018 році припадає на 17 червня.

Свято встановлене в Україні «…на підтримку ініціативи працівників установ і закладів охорони здоров’я України…» згідно з Указом Президента України «Про День медичного працівника» від 3 червня 1994 р. № 281/94.