Оприлюднено результати ЗНО із семи предметів

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики, біології, а також іспанської, німецької, французької та англійської мов розміщено на інформаційних сторінках учасників, – повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Таблиці переведення тестових балів у рейтингову оцінку (за шкалою 100−200 балів) і таблиці відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (за шкалою 1–12 балів) опубліковано на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі «Предмети ЗНО».

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату учасник зовнішнього незалежного оцінювання може подати апеляційну заяву у письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти. Апеляційні заяви щодо результатів ЗНО можна подавати протягом 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета, враховуючи день оголошення (результати з математики, української мови і літератури, іноземних мов і біології оголошено 15 червня). Детальніше із процедурою подання апеляції можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в розділі «Апеляції».

Учасники тестування поточного року зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей з української мови і літератури, математики, біології, а також іспанської, німецької, французької та англійської мов. Їх буде завантажено на інформаційні сторінки учасників до 16 червня.

У розділі «Керівникам навчальних закладів» Відомості результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти (далі Відомості), проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання, будуть розмішені протягом дня.

Звертаємо увагу керівників закладів освіти, що перед друком Відомостей, необхідно пересвідчитися в дійсності електронного цифрового підпису Українського центру оцінювання якості освіти, що підтверджує цілісність інформації у файлі. Інструкція щодо перевірки електронного цифрового підпису розміщена в розділі «Керівникам навчальних закладів».