На Золочівщині чоловік вчинив самоспалення

У Золочівський відділ поліції 14 червня близько 19:00 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району на кладовищі виявили тіло чоловіка без ознак життя, пошкоджене вогнем, ­ – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Особу померлого встановлено – ним виявився 68-річний місцевий мешканець. Також попередньо встановлено, що причиною загибелі чоловіка могло бути самогубство.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «самогубство» Правоохоронці встановлюють обставини події, призначено експертизи.