На вулиці Сахарова обвалилася підпірна стінка між будинками
Обвалену ділянку стінки обгородили
Як повідомив голова Франківської районної адміністрації Орест Тимчишин, після дощу обвалися на дитячий майданчик ділянка підпірної стінки між будинками на вул. Сахарова, 29−31. Цю ділянку обгородили, замовили документацію і кошторис на проведення ремонтних робіт.
«Через перезволоження ґрунту після дощу відбувся обвал частини підпірної стінки між будинками на вул. Сахарова, 29−31. Внаслідок обвалу ніхто не постраждав. Місце обвалу ми обгородили. Зараз замовили документацію і кошторис на проведення ремонтних робіт та готуємо звернення на комісію ТЕБ і НС щодо виділення коштів з резервного фонду, для ліквідації наслідків обвалу», — розповів Орест Тимчишин.