На вулиці Сахарова обвалилася підпірна стінка між будинками

Як повідомив голова Франківської районної адміністрації Орест Тимчишин, після дощу обвалися на дитячий майданчик ділянка підпірної стінки між будинками на вул. Сахарова, 29−31. Цю ділянку обгородили, замовили документацію і кошторис на проведення ремонтних робіт.

«Через перезволоження ґрунту після дощу відбувся обвал частини підпірної стінки між будинками на вул. Сахарова, 29−31. Внаслідок обвалу ніхто не постраждав. Місце обвалу ми обгородили. Зараз замовили документацію і кошторис на проведення ремонтних робіт та готуємо звернення на комісію ТЕБ і НС щодо виділення коштів з резервного фонду, для ліквідації наслідків обвалу», — розповів Орест Тимчишин.