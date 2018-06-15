На Турківщині троє молодиків крали дизпаливо з нафтопроводу

Мешканцям Городоцького та Самбірського районів загрожує до п’яти років позбавлення волі

У Турківське відділення поліції 14 червня близько другої ночі надійшло повідомлення від співробітників «ПрикарпатЗахідтранс» про те, що поблизу селища Бориня невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання у нафтопровід.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетні троє мешканців Городоцького та Самбірського районів, віком 18, 19 та 25 років. У каністрах, завантажених у автомобіль «Фольксваген Гольф», правоохоронці виявили та вилучили 300 літрів нафтопродуктів.

Зловмисників затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере їм міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.