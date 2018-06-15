На Львівщині утворено ще одну ОТГ – Зимноводівську

До складу об’єднаної територіальної громади ввійдуть три сільські ради

Голова Львівської обласної держадміністрації підписав лист до Центральної виборчої комісії про призначення перших виборів у Зимноводівській об’єднаній територіальній громаді, – повідомляє Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

Таким чином Зимноводівська ОТГ стала 36-ою громадою на Львівщині.

До складу Зимноводівської ОТГ увійдуть три сільські ради – Зимноводівська, Лапаївська та Скнилівська. Населення – понад 15 000 осіб.

Варто зазначити, що Зимноводівська ОТГ стала вже шостою громадою, утвореною у Пустомитівському районі після Давидівської, Солонківської, Щирецької, Мурованської, Підберізцівської.