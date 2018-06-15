Львівщину відвідує віце-маршалок Сенату Польщі Богдан Борусевич

Сьогодні, 15 червня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся з Богданом Борусевичом, аби обговорити потенційні вектори співробітництва. У зустрічі також узяв участь перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус. Під час зустрічі обговорили, зокрема, питання співробітництва у військовій сфері.

Олег Синютка подякував гостю за його активну позицію щодо питань українсько-польських відносин та наголосив на важливості збереження та підтримки двостороннього партнерства.

Перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус висловив подяку за ухвалення Сеймом Республіки Польщі звернення щодо звільнення українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах. «Це той сигнал, який дійсно показує партнерство між Україною і Польщею. Це те, чого ми прагнемо насправді в наших стосунках – це взаєморозуміння та підтримка», – зауважив Андрій Білоус.

Віце-маршалок польського Сенату позитивно оцінив зміни, які відбуваються в Україні. Також згадав про підтримку України в її прагненні до європейських стандартів та вступу до Північно-Атлантичного Альянсу. «Ми віримо у перспективи України щодо приєднання до європейської спільноти, адже тут живуть та працюють дуже талановиті та працьовиті люди, які позитивно можуть зарекомендували себе у світі та й у Польщі зокрема», – зазначив Борусевич.

Під час зустрічі з віце-маршалком мер Львова Андрій Садовий закликав його підтримати Олега Сенцова й інших українських політв’язнів Кремля.

Віце-маршалок Сенату РП перебуватиме на Львівщині 15-17 червня. Він візьме участь в урочистостях з нагоди присвоєння імені Яцека Куроня скверові у місті. Нагадаємо, цієї неділі, 17 червня, у Львові відкриють інформаційну таблицю на відреконструйованій площі Яцека Куроня — польського дисидента і почесного громадянина міста. Початок заходів — о 9.45. Участь у відкритті візьме також дружина Яцека Куроня Данута й інші члени польської делегації.

Нагадаємо, наприкінці березня Львівська міська рада присвоїла ім’я Яцека Куроня площі біля Генерального консульства Польщі. Роботи на площі стартували на початку травня. Тут встановили вуличні меблі, а також облаштували додаткову доріжку для зручностей матерів з візочками та маломобільних груп людей.