Нейрохірурги та неонатологи Канади приїдуть до Львова, щоб оперувати маленьких українців

Канадські лікарі вчергове приїдуть до Львова, щоб консультувати та оперувати маленьких українців. З 16 по 21 червня у Львові перебуватиме делегація кращих лікарів з Канади. Цей візит відбудеться в межах співпраці між SickKids Hospital (Торонто, Канада) та Міською дитячою клінічною лікарнею м. Львова, – повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«Проект співпраці між SickKids Hospital (Торонто, Канада) та Міською дитячою лікарнею триває впродовж 6 років. Головою проекту є Джеймс Т. Рутка — доктор медичних наук, професор, завідувач відділення хірургії Університету Торонто, голова Центру з досліджень пухлин головного мозку SickKids Hospital, член Асоціації нейрохірургів північної Америки, академік Нейрохірургічної Академії Наук США, академік Академії Медичних Наук Канади. Донором та партнером співпраці є Канадський благодійний фонд «SickKids Foundation» та громада українців в Канаді. Координатором проекту від благодійного фонду є професор Мирослава Ромах.

За цей час з травня 2013р. було проведено три науково-практичних конференції із майстер-класом по дитячій нейрохірургії. Проведено десять складних оперативних втручань дітям з онкологічними захворюваннями мозку, епілепсією та вродженими вадами розвитку ЦНС. Отримали консультації більше 300 дітей. Крім того Канадською стороною було подаровано сучасне обладнання на загальну суму 600 тис. доларів (ендоскопічний набір інструментів, нейрохірургічний мікроскоп, операційний стіл, електротрепан, дихальний апарат, ультразвуковий апарат). В межах програми за кошти фонду «SickKids Foundation» в лікарні СікКідс (Торонто) було прооперовано за останні роки троє дітей з Львівської області: двоє з надскладними нейрохірургічними патологіями та одна дитина з хірургічною патологією.

І ось знову канадські лікарі приїдуть до Львова, щоб консультувати та оперувати маленьких українців. І цей візит, який триватиме з 16 по 21 червня, є свідченням того, що наша співпраця не тільки продовжується, але і розширюється на неонатологічну службу лікарні.

У складі цьогорічної команди також приїжджають:

лікар Іша Крістіан нейрохірург лікарні Кайзер Перманенте, Каліфорнія, США

команда працівників реанімації новонароджених лікарні СікКідс, а саме професор Крістофер Томлінсон (професор університету Торонто, лікар неонатолог) та асистент лікаря, практикуюча медсестра Діана Вілсон (спеціаліст у виходжуванні новонароджених з неврологічними вадами)

з повторним візитом лікар невропатолог Тіна Гоу (епілептолог та клінічний нейрофізіолог лікарні СікКідс, Торното, Канада)”, — розповів головний лікар Міської дитячої клінічної лікарні Дмитро Квіт.

Під час візиту планується провести 8 операцій та близько 50 консультацій. Запрошені лікарі нейрохірурги з Києва, Ужгорода, та сусідніх областей, які будуть мати змогу перебувати на консультативному прийому та спостерігати за операціями в живу через відеотрансляцію з операційної.

А в понеділок, 18 червня, в лекційному залі теоретичного корпусу Львівського національного медичного університету Професор Джеймс Рутка проведе лекцію на тему «Лідерство в медицині».

Команда неонатологів та невропалог будуть активно приймати участь в лікувальному процесі стаціонарних хворих, проведуть лекції та наукові столи, відвідають перший пологовий будинок м. Львова.

До слова, складовою проекту також є стажування лікарів Міської дитячої клінічної лікарні умовах SickKids Hospital (Торонто, Канада). В період з 2013р. стажування пройшло п’ятеро лікарів. За допомогою телемедицини лікарі мають можливість проводити безпосередні консультації з лікарями лікарні СікКідс по складних випадках в діагностиці та лікуванні.