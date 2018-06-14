Жахлива ДТП на Бродівщині: одна людина загинула, ще 10 травмовано (фото)

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 14 червня о 03:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те що на автодорозі Київ – Чоп поблизу с. Дуб’є Бродівського району сталося зіткнення двох автомобілів, «Мерседес Спрінтер» та «Івеко». До місця події негайно виїхали рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Броди.

Як з’ясували на місці виклику, в момент зіткнення в автомобілі «Мерседес Спрінтер» перебувало 9 осіб, а в автомобілі «Івеко» 2 особи. Внаслідок ДТП пасажир автомобіля «Івеко», затиснутий конструкціями автомобіля та вантажем, що перевозили в автомобілі, загинув на місці події. Водія автомобіля «Івеко» рятувальники за допомогою обладнання вивільнили з деформованої автівки. Загалом на місці ДТП одна особа загинула та 10 осіб травмовано. В Бродівську ЦРЛ з середніми ступенями важкості госпіталізовано 9 осіб.

Обставини події встановлюють правоохоронці.