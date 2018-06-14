Завтра у Львові вирішуватимуть, чи потраплять у дитсадки діти, які не мають львівської прописки

Згідно з ним, аби потрапити у садочок, дитина повинна мати львівську прописку. Як вирішуватимуть проблеми черг у львівських садочках? І що робити батькам, які «пролетіли» через відсутність прописки. Про це дізнавалася кореспондентка Львівської газети.

Тушаковська Ганна – одна з тих мамусь, які в декреті не засиджуються. Свою Софійку у чергу до садочка вона зареєструвала, коли тій не було ще й півроку. Зараз дівчинці 2 роки і 8 місяців. Ще місяць тому батьки були спокійні, адже дитина мала б потрапити в дитсадок. Проте у травні, обурюється жінка, все змінилося: «У системі ми були зазначені. У черзі мали доволі високе положення. Однак раптово ми дізнаємося, що не зараховані. А все тому що виконком ухвалив рішення про незарахування дітей, які не мають прописки у Львові. Але ми з чоловіком уже вісім років офіційно працюємо у Львові. Та й квартиру винаймаємо за договором».

Таких, як Ганна, з черги «випало» 250. Більшість батьків працює офіційно і сплачує податки у скарбницю Львова. Однак міське управління освіти зарадити їхнім дітям не може.

«Рішення ухвалив виконавчий комітет. Першочергово зараховуємо тих дітей, які проживають у місті Львові і зареєстровані у Львові», – зазначила очільниця управління Зоряна Довганик.

Читайте також: Дитсадки у Львові – коли їх візьмуть і зроблять?

До слова, рішення виконком прийняв після того, як батьки почали реєструватись, отже воно на них, за українським, законодавством, переконані батьки, поширюватися не мало б. Втім наразі це для управління освіти не аргумент.

«Батьки можуть оскаржувати це рішення у суді», – додала Зоряна Довганик.

Завтра в управлінні освіти – додаткові збори. На них і вирішать садочкову долю 250 діток. «У п’ятницю, о 12-й годині обговоримо проект рішення виконавчого комітету львівської міської ради, який був проголосований 25 травня. Особисто я вважаю, що він є взагалі нікчемний, він просто закриває для людей місто Львів», – пояснив депутат львівської міськради Сергій Івах.

Загалом в електронній черзі у садочки Львова зараз зареєстровано 9300 дітей. Майже півтори тисячі з них у дитсадки цього року потрапити не зможуть. Бракує місць. Нагадаю, щоб подолати проблему нестачі місць, у Львові вирішили відновлювати занедбані садочки. Уже до кінця року має запрацювати садочок на Грінченка. Там є 4 групи. А це максимум 112 дітей. 2019-го планують відновити садочок на Медової Печери. Далі на черзі дитсадки на Сяйві та Чижевського. Вони мають запрацювати до 2020 року.