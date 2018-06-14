Художник створив календар ЧС-2018 з футболу зі злочинами Росії проти України

Український художник Олексій Пильов створив альтернативний календар Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який сьогодні стартує у Росії. До кожного дня, коли відбуватимуться матчі першості, він підібрав злочини про українців у 2014 році.

«Хочете подивитись футбольчик, бо “раз в четыре года играют, не вмешивай политику”? Тоді ось вам альтернативний футбольний календар», – написав художник на своїй сторінці у «Фейсбук», де оприлюднив і сам календар.

Також він зазначив, що «можливі неточності із цифрами», календар створювався на основі інформації з відкритих джерел і не відображає повну кількість жертв у вказаний день.

Скачати календар пожна тут.

Нагадаємо, що сьогодні в Російській Федерації стартує Чемпіонат світу з футболу, який триватиме до 15 липня. Дев’ять країн оголосили дипломатичний бойкот першості: Україна, Австралія, Японія, Данія, Ісландія, Велика Британія, Польща, Швеція, Фінляндія. Водночас, відомо, що 5 тисяч українців купили квитки в Росіїю на чемпіонат.