Визначено порогові бали ЗНО з української мови і літератури, математики, біології та іноземних мов

Поріг «склав/не склав» — це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник, щоб отримати оцінку та мати змогу брати участь у конкурсному відборі до вишів

Сьогодні, 14 червня, на засіданні експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО, які використовують під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти оприлюднили пороги «склав/не склав» з української мови і літератури, математики, біології, а також іспанської, німецької, французької та англійської мов.

Поріг «склав/не склав» — це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник за виконання сертифікаційної роботи, щоб отримати оцінку у шкалі 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України.

Отже, встановлено такі порогові бали:

Поріг з української мови і літератури – 23 бали

Поріг з математики – 10 балів

Поріг з англійської, іспанської, німецької та французької мов – 19 балів.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з української мови і літератури, становить 14,5% загальної кількості учасників тестування.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з математики, становить 18,57% загальної кількості учасників тестування.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з англійської мови, – 13% загальної кількості учасників тестування.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з німецької мови, – 18% загальної кількості учасників тестування.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з французької мови, – 14% загальної кількості учасників тестування.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з іспанської мови, – 10% загальної кількості учасників тестування.

До складу експертної комісії увійшли фахівці — працівники Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Українського і регіональних центрів оцінювання якості освіти, закладів освіти та інших установ і організацій.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з історії України, географії, фізики, хімії відбудеться 20 червня.

Результати учасників за шкалами 100-200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) буде розміщено на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання наступного дня після кожного засідання експертної комісії (15 і 21 червня 2018 р. відповідно).

Ви маєте змогу ознайомитися з інфографікою «Як переводяться тестові бали ЗНО у шкалу 100–200?»