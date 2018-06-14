У суботу відбудеться благодійний кінопоказ на підтримку юних футболістів-сиріт

Зібрані кошти скерують на поїздку дітей на турнір з міні-футболу у Варшаві

У суботу, 16 червня, на Міському пікніку, який проходить в парку імені Івана Франка, відбудеться благодійний кінопоказ.

Проект «Міський пікнік» разом з Місією «Центр Опіки Сиріт» ЛА УГКЦ (релігійна організація, метою якої є дбати за добре і щасливе майбутнє дітей-сиріт, виховувати їх в любові, пошані та повазі, як до старших, так і одне до одного) організовує благодійний кінопоказ в парку Франка.

Запрошують на вечірній перегляд фільму «Пеле: Народження легенди» та підтримати команду «Центру опіки сиріт», яка бере участь у VI Світовому Кубку з міні-футболу, що відбудеться у Варшаві 27- 29 липня 2018 року.

Також впродовж дня на «Міському пікніку» зі спортивною тематикою можна буде подивитись на показові виступи спортсменів від Львівської академії фехтування, акробатики, гімнастики від Львівської ДЮСШ «Галеон», зіграти в велетенські шахи та познайомитись з командою «Центру Опіки Сиріт», що тренуватиметься на спортивній галявині поблизу ротонди.

Ну, і звичайно, всі заходи відбуваються в супроводі ведучого Олега Пригоди, приємної музики та смачного фуд-корту.

В програмі вечірнього кінопоказу також коротка презентація поїздки команди на змагання від керівника «Центру опіки сиріт» та фільм «Пеле: Народження легенди». Режисер Джефф Цимбаліст. 2016 р.

На кіно-галявині будуть розміщені благодійні скриньки в представників «Центру опіки сиріт». Усі зібрані кошти підуть на покриття витрат з переїзду команди до м. Варшава (Польща) та в зворотному напрямку.