У Старосамбірському районі створять новий парк «Королівські Бескиди»

Територія парку становитиме майже 9 тисяч гектарів

У Старосамбірській районній раді 12 червня відбулась зустріч щодо створення національного природного парку «Королівські Бескиди» в межах району на території Старосамбірського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» орієнтовною площею 8 997 га.

Створення парку попередньо погоджено основним землекористувачем – ОКС ЛГП «Галсільліс». Також Старосамбірська районна рада виступила з ініціативою підготувати клопотання у Міністерство екології та природних ресурсів України про створення національного природного парку «Королівські Бескиди».