У Львові презентували виставку арт-об’єктів із вторсировини (фото)

Сьогодні, 14 червня, у рамках еко-проекту «Друге життя», у «Львіварні» відбулося урочисте відкриття виставки арт-об’єктів із вторсировини. Українські студенти – учасники проекту – представили на широкий загал власні арт-інсталяції, виготовлені з пластикових, жерстяних, скляних пляшок, паперу та іншої вторсировини, – інформує прес-служба Львівської міської ради.

Експозиція виставки включає арт-об’єкти з різноманітної вторсировини, а також конструкції, для виготовлення яких учасники використали близько 1000 жерстяних банок, 700 пластикових пляшок, 10 кг скла, 25 кг металу, 150 паперових склянок та 5 кг макулатури. Загалом буде представлено 11 об’єктів, що створювались безпосередньо у Львові протягом червня.

Мета виставки — осучаснити підхід до обговорення екологічної теми та привернути увагу якомога більшої кількості людей. Активна позиція творчої молоді, реалізована через сучасне мистецтво в рамках еко-проекту «Друге життя», — це чудова можливість навести різкість на проблему роздільного збору та переробки відходів.

Виставка триватиме до кінця червня.