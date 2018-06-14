У Львові планують новий мікрорайон на 10 тисяч мешканців

У районі вул. Стрийської – кільцевої дороги-проектованої вул. Вернадського у м. Львові передбачається формування нового мікрорайону, у якому проживатиме орієнтовно 10 тисяч мешканців, – про це пише Інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

Проектом Детального плану території охоплено 50,7 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 10 років, у тому числі 1-ша черга 3-7 років. Замовником цієї містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником — ДП ДІПМ «Містопроект».

За словами головного архітектора проекту Петра Крупи, комплексна забудова цієї території включає, крім будівництвам житла, повний комплект об’єктів обслуговування. Тут, зокрема, планується збудувати одну школу, чотири дитячі дошкільні навчальні заклади і сформувати районний парк Архангела Михаїла.

«Ще раніше було передбачено формування загальнорайонного спортивного комплексу, зараз уточнені його межі. Там передбачаються відкриті і закриті тенісні корти, торговий центр, Резервується територія біля вулиці Вернадського під загальноміську лікарню, тому що у цьому районі не вистачає лікарні для обслуговування всього Південного району Львова, – розповів Петро Крупа. – Загалом йде уточнення території, яку під час Євро-2012 передбачали під розвиток Південного району. Тут збільшується кількість житлової забудови. Оскільки територія розташована у межах впливу Львівського аеропорту, то там є певні обмеження щодо висоти забудови».

Додамо, що громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час внесення змін до детального плану території в районі вул. Стрийської – кільцевої дороги-проектованої вул. Вернадського у м. Львові тривають з 2 до 23 червня.

Місце проведення: актовий зал загальноосвітньої середньої школи № 32 (м. Львів, вул. Я.Гашека, 13). Початок о 18.00.

Пропозиції можна подавати до 23 червня 2018 року до відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» через Центри надання адміністративних послуг. Відповідальна за організацію розгляду пропозицій — Челепіс Д., тел. 032 297 57 63.