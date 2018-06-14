У центрі Бродів обвалилась частина історичної будівлі

У будинку кілька років ніхто не мешкав

Сьогодні вранці на одній з центральних вулиць Бродів обвалилась частина історичної будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. Водночас для історії міста – це значна втрата, говорить директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук.

«Критичний час для історичної забудови міста Броди. Сьогодні близько 9:00 год завалилася частина будівлі на вул. Юридика,2», – написав у себе на Facebook-сторінці Василь Стрільчук.

Як розповів Василь Стрільчук «Львівській газеті», будівля, очевидно, споруджена на початку ХХ століття. Вона не є в реєстрі пам’яток, але примикає до історичної будівлі, відомої як будинок Владислава Адамовича, відомого підприємця міста кін.ХІХ – поч.ХХ ст. В радянський період в обох будинках знаходилися приміщення ощадного банку. Згодом були квартири.

«Будинок, що завалився, мав від сторони вул. Юридики цікавий еркер, який розібрали бл. 10 років тому. Останні роки там ніхто не мешкав і будинок стояв пусткою», – пояснює директор музею.

За його словами, доля цього будинку може загрожувати і іншим історичним будівлям, яких у Бродах залишилось небагато.

«Стара частина Бродів руйнується. Частково через безгосподарність, частково через інші причини. Є дуже багато проблем з будівлями на центральних вулицях та площах міста. Зокрема, проблеми є з будівлею колишнього готелю Європа, де нині розміщений військкомат. І це не єдиний приклад», прокоментував Василь Стрільчук.