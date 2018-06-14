У «Борисполі» затримали торгівця людьми

Чоловік вербував і переправляв жінок з України у китайський бордель

Сьогодні, 14 червня, близько 13:30 в міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримали зловмисника, який переправляв трьох громадянок України віком 22-23 роки до борделю в одному із особливих адміністративних районів Китаю, – повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Операцію провели працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції України, управління БЗПТЛ та слідчого управління поліції Львівщини спільно з працівниками відділу Державної прикордонної служби та служби авіаційної безпеки за процесуального керівництва прокуратури Львівської області.

Правоохоронці встановили, що 55-річний житель міста Вінниця особисто вербував молодих жінок, які потрапили у складні життєві ситуації. Під час зустрічей з ними «працедавець» розповідав про велику грошову винагороду за сексуальні послуги (65 доларів США за годину) та обіцяв забезпечення житлом і харчуванням.

Для трьох мешканок Черкаської та Миколаївської областей, зловмисник придбав авіаквитки та супроводив їх до аеропорту Бориспіль. Зустріти їх у Китаї та доставити до борделю повинен був його знайомий.

Вінничанин затриманий у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.