Таємниці Львова: запитання про Юду
Минулого тижня ми розпочали серію червневих запитань конкурсу «Таємниці Львова» запитанням про Христа Скорботного. Тож цього місяця зосередимося на сакральній тематиці.
Цьоготижневе запитання стосуватиметься однієї з найдавніших церков Львова – Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці. Це один з храмів, який розташований у так званому місті в мурах. Його збудували ще у другій половині XIV ст. Це пам’ятка архітектури національного значення у Львові, що належить до Світової спадщини ЮНЕСКО; єдиний храм Вірменської апостольської церкви в Західній Україні; до 1945 р. — кафедральний собор Львівської вірменсько-католицької архієпархії, а з 2000 р. — Української єпархії Вірменської апостольської церкви
Про цю церкву можна говорити годинами, а писати – книжки. Але сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на фрески Яна Генрика Розена. Вони з’явились у храмі під час його оновлення у 1920-х роках ХХ ст. Авторству Розена у храмі належать кілька фресок. Наше запитання буде про одну з них – фреску у вівтарній частині зі сценою таємної вечері. На ній, традиційно, зображено усіх 12 апостолів. Цікаво, що для зображення учнів Ісуса художник використав портретні зображення реальних львів’ян. А скажіть, із кого мальований лик Юди?
Щоб надіслати відповідь на запитання, заповність, будь ласка, цю форму (дійсна до 10:00 21 червня).
Нагадаємо, «Львівська газета» разом з братами Радковцями та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» проводить конкурс «Таємниці Львова».
На переможців чекають призи від «Львівської газети», солодкі подарунки, книжки, сертифікати на екскурсії та інші несподіванки від партнерів конкурсу.
Умови конкурсу:
- Щотижня в четвер об 11.00 на сайті «Львівської газети» gazeta.lviv.ua у розділі «Конкурс «Таємниці Львова» буде опубліковано запитання тижня.
- Відповіді на запитання прийматимуть ЛИШЕ через спеціальну форму під запитанням на сайті. Коментарі на сторінках соцмереж, відповіді на e-mail тощо не враховуватимуть.
- Відповіді прийматимуть до 10.00 наступного четверга.
- Щотижня у четвер буде визначено переможця тижня, який дав правильну відповідь на запитання, поставлене у попередній тиждень. «Львівська газета» публікуватиме прізвища та імена усіх, хто дав правильну відповідь, а переможця обиратиме система Random.
- Окрім цього, щомісяця «Львівська газета», брати Радковці та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» розігруватимуть особливий приз серед тих, хто відповів правильно на всі запитання місяця. Усі учасники цього розіграшу, тобто ті, хто дав правильні відповіді на чотири запитання (в окремих випадках – 5 запитань), також отримають заохочувальні призи від організаторів.
- Підсумки конкурсу та нагородження переможців усіх турів протягом місяця відбуватиметься наступного місяця (після оголошення переможців усіх тижнів попереднього місяця) у приміщенні ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» (м. Львів, вул. Коперника, 40-а) за участі представників «Львівської газети»
- Під час нагородження також розігруватимуть призи серед усіх присутніх.