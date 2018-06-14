Таємниці Львова: запитання про Юду 

Минулого тижня ми розпочали серію червневих запитань конкурсу «Таємниці Львова» запитанням про Христа Скорботного. Тож цього місяця зосередимося на сакральній тематиці.

Цьоготижневе запитання стосуватиметься однієї з найдавніших церков Львова – Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці. Це один з храмів, який розташований у так званому місті в мурах. Його збудували ще у другій половині XIV ст. Це пам’ятка архітектури національного значення у Львові, що належить до Світової спадщини ЮНЕСКО; єдиний храм Вірменської апостольської церкви в Західній Україні; до 1945 р. — кафедральний собор Львівської вірменсько-католицької архієпархії, а з 2000 р. — Української єпархії Вірменської апостольської церкви

Про цю церкву можна говорити годинами, а писати – книжки. Але сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на фрески Яна Генрика Розена. Вони з’явились у храмі під час його оновлення у 1920-х роках ХХ ст. Авторству Розена у храмі належать кілька фресок. Наше запитання буде про одну з них – фреску у вівтарній частині зі сценою таємної вечері. На ній, традиційно, зображено усіх 12 апостолів. Цікаво, що для зображення учнів Ісуса художник використав портретні зображення реальних львів’ян. А скажіть, із кого мальований лик Юди?

Щоб надіслати відповідь на запитання, заповність, будь ласка, цю форму (дійсна до 10:00 21 червня).

Нагадаємо, «Львівська газета» разом з братами Радковцями та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» проводить конкурс «Таємниці Львова».

На переможців чекають призи від «Львівської газети», солодкі подарунки, книжки, сертифікати на екскурсії та інші несподіванки від партнерів конкурсу.

Умови конкурсу: