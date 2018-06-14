Таємниці Львова: відповідь на запитання від Андрія Салюка

Наше минулотижневе запитання стосувалось зображень Христа Скорботного, які є у Львові – на вулицях, на будівлях, в інтер’єх тощо. І учасники конкурсу знайшли їх немало! Тому правильних відповідей на це запитання є одразу декілька. Ось деякі з них:

Колона зі скульптурою Скорботного Христа (1761 р., що) знаходиться на території механізованої бази (вул. Зелена, 251), на місці колишнього чумного кладовища. У костелі Марії Сніжної (зараз храм Матері Божої Неустанної Помочі): з колишнього оздоблення залишилося дванадцять вмурованих в стіну плакеток із зображенням Христа Скорботного. У каплиці Боїмів є ще один Христос Скорботний: у центральній композиції вівтарної частини є сцена “Моління про чашу”, де Ісус молиться в Гетсиманському саду. Скульптура Христа Скорботного є на одній з могил на Личаківському кладовищі, неподалік центрального входу.

Для того, аби відповісти правильно на запитання достатньо було вказати правильно одне зображення, але нам приємно, що учасники у відповідях зазначали декілька варіантів.

Дякуємо усім, хто взяв участь. Переможця тижня з тих, хто дав правильні відповіді, нам допомогла обрати система Random. Нею стала Оксана Нагірна. Вітаємо!

Як завжди на переможця, чекають призи від наших партнерів.

Ще один спеціальний приз – горнятко від “Львівської газети” – Оксана Нагірна отримає за першу правильну відповідь на запитання червня.

Нагородження усіх переможців червня відбудеться 10 липня, у вівторок, у приміщенні ЛОО “Українське товариство охорони пам’яток історії та культури” (Львів, вул. Коперника, 40а). Початок о 18:00. Запрошуємо усіх, хто цікавиться Львовом інагадуємо, під час нагородження відбудеться розіграш призів серед усіх присутніх!

І вже сьогодні об 11.00 чекайте на нове цікаве запитання!