Самбірських левиць із приватного зоокутка готують до перевезення в Африку (відео)

Сьогодні трьох левиць із приватного зоокутка у Самборі нарешті перевозять до спеціально збудованих великих вольєрів у тимчасовому притулку, де тварин готуватимуть до перевезення в реабілітаційний центр у Південній Африці, – пише портал «Мій Самбір» із посиланням на Благодійний фонд «Міжнародна організація Лоуренса Ентоні».

«Сьогодні ми почали рухатися. У нас було багато перешкод, але ми зробили це. Початок нового життя. Спасибі всім нашим прихильникам та донорам. Ми не можемо зробити цю роботу без вас. Дівчата проведуть декілька годин у своїх транспортних ящиках, а потім, коли вони повністю прокинуться, ми будемо їх розміщувати у їхньому приміщенні», – повідомили у Фонді.

Левиць звати Кая, Люка і Чарлі. У Самборі леви жили у приватному зоокутку, який належить колишньому голові Самбірської РДА Івану Білаку. Неодноразово зоозахисники заявляли про утримумання тварин у неналежних умовах. Тепер у тимчасових вольєрах левиці проведуть близько трьох місяців. Після цього із міжнародного аеропорту Франкфурта їх доставлять в Африку.

Зараз Фонд продовжує збирати гроші на довгу мандрівку левиць.