Під час проведення ЗНО поліцейські Львівщини виявили 30 порушників

Як інформує Управління поліції охорони у Львівській області, під час охорони ЗНО поліцейські забезпечували збереження контейнерів від початку й до кінця роботи пунктів оцінювання, проводили огляди учнів.

Цьогороку, як і попередніх років, під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівники поліції охорони виявляли порушників, котрі намагалися пронести мобільні телефони та інші заборонені засоби зв’язку на іспит. Загалом виявили тридцять таких порушників.

Нагадаємо, вчора тестуванням з хімії завершилася основна сесія ЗНО-2018.

Додаткова сесія розпочнеться 2 липня тестуванням з української мови і літератури, 3 липня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з математики; 4 липня – з англійської й іспанської мов; 5 липня – біології, німецької мови; 6 липня – історії України; 9 липня – географії, французької мови; 10 липня – фізики. Завершується додаткова сесія 11 липня тестуванням з хімії. Важливо зазначити, що тестування з іспанської, німецької та французької мов буде розпочинатися о 14:00.

Зовнішнє незалежне оцінювання під час додаткової сесії можуть проходити особи, які: