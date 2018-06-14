До переліку платників єдиного внеску додано членів фермерських господарств

13 червня на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 675», – повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

Внесені зміни передбачають доповнення переліку платників єдиного внеску такою категорією, як члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Таке рішення дозволить розподіляти єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який сплачується новою категорією платників – членами фермерського господарства, на всі види соціального страхування.