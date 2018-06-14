Олександр Ганущин привітав військову частину 4114 Нацгвардії України з 94-ю річницею створення
Звертаючись із вітальним словом до військовослужбовців, Олександр Ганущин побажав успіхів у нелегкій справі – служінні народові України. «Дякую кожному з Вас за службу та патріотизм», – сказав голова облради.
Олександр Ганущин згадав і про сумні роковини: рівно 4 роки тому – 14 червня 2014 року, близько 1:10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська двома ракетами з ПЗРК було збито військово-транспортний літак ЗСУ ІЛ-76. На борту перебувало 49 військовослужбовців. Усі присутні вшанувати хвилиною мовчання пам’ять про загиблих.
Далі Олександр Ганущин за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, вірність військовій присязі та народові України та з нагоди 94-ї річниці від Дня створення військової частини 4114 Національної гвардії України відзначив грамотами Львівської обласної ради:
- старшого лейтенанта Лепеха Дмитра Сергійовича – заступника командира роти матеріально-технічного забезпечення військової частини 4114 з технічної частини;
- старшого прапорщика Кунду Сергія Володимировича – начальника військового наряду – водія групи охорони на автомобілях роти з охорони дипломатичних представництв і консульських установ військової частини 4114;
- старшого сержанта Шестака Романа Миколайовича – командира 2 відділення 2 патрульного взводу 3 патрульної роти 1 патрульного батальйону військової частини 4114;
- молодшого сержанта Тендюка Івана Олександровича – командира машини відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту роти бойового забезпечення військової частини 4114.