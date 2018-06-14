Олександр Ганущин привітав військову частину 4114 Нацгвардії України з 94-ю річницею створення

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин сьогодні, 14 червня, взяв учать в урочистостях із нагоди 94-ої річниці з дня створення військової частини4114 Національної гвардії України

Звертаючись із вітальним словом до військовослужбовців, Олександр Ганущин побажав успіхів у нелегкій справі – служінні народові України. «Дякую кожному з Вас за службу та патріотизм», – сказав голова облради.

Олександр Ганущин згадав і про сумні роковини: рівно 4 роки тому – 14 червня 2014 року, близько 1:10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська двома ракетами з ПЗРК було збито військово-транспортний літак ЗСУ ІЛ-76. На борту перебувало 49 військовослужбовців. Усі присутні вшанувати хвилиною мовчання пам’ять про загиблих.

Далі Олександр Ганущин за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, вірність військовій присязі та народові України та з нагоди 94-ї річниці від Дня створення військової частини 4114 Національної гвардії України відзначив грамотами Львівської обласної ради: