«Океан Ельзи» презентував нову пісню (аудіо)
Пісню презентували одночасно в радіоефірах країни та онлайн.
Автор музики та слів – Святослав Вакарчук. Мелодія «В небо жене» з’явилася ще під час перебування Святослава в Стенфордському університеті взимку 2018 року, де він не тільки навчався, а й знаходив час для джем-сейшенів з друзями. Під час однієї з таких імпровізацій і народилася мелодія, а невдовзі, під час поїздки узбережжям Тихого океану, Святославу прийшли перші рядки. Щоправда, фінальний текст композиції був написаний вже в Україні, – інформує сайт гурту ОЕ.
«Ця пісня нагадала нам «Океан Ельзи» періоду ранніх двотисячних. Ми хотіли, щоб вона вийшла в стилі перших альбомів, проте «В небо жене» все одно інакша, бо з’явилися сучасні клавіші, зовсім інший рівень запису, я співаю інакше, ніж тоді. Та сам настрій мені повністю нагадує роки, коли ми працювали над першими альбомами», – прокоментував Святослав Вакарчук.
Над піснею працювали:
Музика, слова – Святослав Вакарчук
Вокал, бек вокал – Святослав Вакарчук
Барабани, перкусія – Денис Глінін
Гітара, мандоліна, бек вокал – Владімір Опсеніца
Акустична гітара, клавішні – Мілош Єліч
Бас гітара – Денис Дудко.