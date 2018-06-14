«Океан Ельзи» презентував нову пісню (аудіо)

Пісню презентували одночасно в радіоефірах країни та онлайн.

Автор музики та слів – Святослав Вакарчук. Мелодія «В небо жене» з’явилася ще під час перебування Святослава в Стенфордському університеті взимку 2018 року, де він не тільки навчався, а й знаходив час для джем-сейшенів з друзями. Під час однієї з таких імпровізацій і народилася мелодія, а невдовзі, під час поїздки узбережжям Тихого океану, Святославу прийшли перші рядки. Щоправда, фінальний текст композиції був написаний вже в Україні, – інформує сайт гурту ОЕ.

«Ця пісня нагадала нам «Океан Ельзи» періоду ранніх двотисячних. Ми хотіли, щоб вона вийшла в стилі перших альбомів, проте «В небо жене» все одно інакша, бо з’явилися сучасні клавіші, зовсім інший рівень запису, я співаю інакше, ніж тоді. Та сам настрій мені повністю нагадує роки, коли ми працювали над першими альбомами», – прокоментував Святослав Вакарчук.

Над піснею працювали:

Музика, слова – Святослав Вакарчук

Вокал, бек вокал – Святослав Вакарчук

Барабани, перкусія – Денис Глінін

Гітара, мандоліна, бек вокал – Владімір Опсеніца

Акустична гітара, клавішні – Мілош Єліч

Бас гітара – Денис Дудко.