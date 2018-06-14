Небезпечний борщівник: що робити при опіках

Літня спека сприяє не лише швидкому достиганню ягід, а й цвітінню борщівника Сосновського. Цілком безпечна, на перший погляд, рослина зі суцвіттями у вигляді парасольок, при контакті з людиною виділяє речовину, яка під дією сонячного проміння спричиняє опіки. Такі ураження болючі і гояться, часом, доволі довго. Де на природі підстерігає борщівник і що робити, якщо потрапляння його соку уникнути не вдалось,-з’ясувала кореспондентка Львівської газети.

Борщівник – рослина невибаглива. Він успішно приживається обабіч доріг, біля водойм та у парках. А чим більша спека – тим більших розмірів може досягти. Іноді понад 5 метрів заввишки. Трапляється люди контактують з ним цілком випадково, скажімо, коли розстеляють коцик на природі. Однак небезпечний не сам борщівник, а його сік, при контакті зі сонячним промінням.

«Борщівник містить рідину, яка обпалює верхній шар шкіри, який, власне, захищає нас від дії ультрафіолету. Перше, що треба зробити, коли рідина борщівника потрапила вам на шкіру – промити місце потрапляння великою кількістю проточної води. А також, хоча б на дві доби, заховатись від сонячного проміння», – розповів керівник курсів першої домедичної допомоги Василь Кашуба.

А щоб полегшити біль, варто звернутись до медиків.

«Особливо це стосується тих випадків, коли площа ураження борщівником є велика, а також, коли сік борщівника потрапляє на дитину. Інколи навіть доводиться капати, давати знеболююче, бо це дуже больовий фактор. І ще дуже важливо, щоб опіки не інфікувались. Бо якщо у пухирі, які утворюються від опіку, потрапляє інфекція, вони довго гояться. А після лікування, часом, навіть залишаються сліди», – пояснює завідувач опікового відділення восьмої львівської клінічної лікарні Василь Савчин.

На Львівщині борщівник найбільше облюбував Турківський та Старосамбірський райони. Там його зараз 200 та 100 гектарів відповідно. Медики розповідають, гояться опіки від борщівника від двох тижнів до кількох місяців. Тому краще їх не допускати. У групі найбільшого ризику діти. Тож йдучи на природу, слід обов’язково їм пояснювати, чому торкатись цієї рослини не можна.

Додам, що з початку року лише в опікове відділення восьмої львівської клінічної лікарні уже звернулись четверо жителів Львівщини. Чимало людей лікуються в районних мед закладах, або вдома. Загалом ж за два роки площа поширення борщівника в області зменшилась на 200 гектарів і зараз становить майже 800 гектарів. А борються із борщівником в Україні старим дідівським методом – скошують під корінь. Обробку гербіцидами, на разі, застосовують зрідка. Кажуть, ще не відомо достеменно, чи вона не шкодить землі та гордині, яку згодом вживають люди.