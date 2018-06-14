На Сихові відбудеться мандрівна виставка науки

Уперше у Львові в Експо-центрі «Шувар» (Хуторівка, 4Б) 27-28 червня (з 11.00 – 15.00) відбудеться мандрівна виставка науки. Подію можна відвідувати всією сім’єю.

Під час заходу організатори обіцяють разом із відвідувачами проводити експерименти, наукові досліди, вивчати наукові явища та дізнаватись про цікаві винаходи. Також в програмі – ігри для дорослих і дітей, можливість відчути експерименти наочно.

Ви дізнаєтесь:

1) мікроби – як люди! Розроблено разом з Окфордським університетом

2) інтерактивна пісочниця (відчуйте себе інженером земної поверхні)

3) висока напруга (сходи Якова)

4) нескінченний колодязь

5) закони перевідображення

6) філологія це так круто!!!

7) психологія

8) надрукуєй собі перстень

Вхід безкоштовний.

Довідка: Мандрівна виставка протягом 2016- 2017 років відвідала усі райони Харківської області, а також побувала в м. Святогірську Донецької області, у м. Сватовому Луганської області, м. Тернопіль. Мандрівна виставка побувала в багатьох містах і містечках України. Енергодар і Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, Кривий Ріг Дніпропетровської, Горішні Плавні Полтавської, Рубіжне і Сватове Луганської, Чигирин Черкаської областей, Святогірський інтернат «Смарагдове місто», що на Донеччині, а також м. Житомир і Полтава.

Виставку уже відвідали понад 130 тис. школярів і вчителів. Проект швидко розвивається та демонструє великий запит, зацікавлення і потребу в таких форматах представлення і промоції науки.