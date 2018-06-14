Літо у місті. ТОП-5 дитячих розваг на найближчий місяць

Моря, гори, мандри – це чудово, але не кожному вдається чкурнути з міста надовго

І якщо ваші діти з вами у Львові, а не в таборах чи у дідусів-бабусь – ось що цікавого ми для них знайшли на найближчий час.

1. Сувора вечірка у Всесвітній день батька у Львівському академічному обласному театрі ляльок, 16 червня о 15:00

Театр запрошує татусів з дітьми на Сувору вечірку. Веселі розваги, розумні розмови, море любові і ніжності для татусів з дітьми. На дві години приміщення театру перетвориться на місце чарівних перевтілень, неймовірних можливостей та пізнавальних цікавинок, де кожен обов’язково знайде розвагу собі за смаком. На вас чекають:

Майстер-класи «LEGO» відї Технічної студія «Винахідник», Львів

Можливість спробувати свої сили як актора лялькового театру на майстер класі «Оживлення ляльки». Створення разом з дітьми своєї особистої ляльки. Перетворення татусів на супергероїв. Виступ на сцені в дуеті (тріо, кварта) з дітьми. Художній майстер-клас: можливість намалювати свою малечу та отримати власний портрет. Фотосесії на фоні декорацій з найкрасивіших вистав нашого театру і багато іншого.

А сили татусям додасть чарівний напій в зоні «Хімічна лабораторія», який власноруч для тата приготує на Суворій вечірці донька або син.

2. Дитячий профорієнтаційний фестиваль «Місто професій 2018»

Через погодні умови фест перенесли на 17 червня і всі сподіваються, що він уже точно відбудеться, адже його чекають тисячі діток, а з року в рік він стає ще масштабнішим та велелюднішим.

«Місто професій» – це дитячий соціальний профорієнтаційний проект, метою якого є дати можливість спробувати себе у різних професіях. Торік фестиваль представив понад 40 професій: пожежник, лікар, будівельник, перукар, актор, рятувальник, кулінар, продавець та інші. Цьогоріч їх обіцяють ще більше! Тож сподіваємося побачитися в Парку імені Івана Франка у неділю із 14:00 до 18:00.

3. Коники у «Каретному дворі»

30 червня – 1 липня у Львові відбудеться «Свято упряжного коня», на якому можна буде побачити , почути та випробувати традиції українського упряжного конярства. Якщо вашим дітям цікаві коні, то обов’язково занотовуйте цю подію! Адже це унікальна можливість дізнатися: чим особливі упряжні породи коней, як виглядає традиційна українська кінна амуніція та як нею користуватися, які бувають породи упряжних коней, подивитися на автентичні карети та дізнатися призначення кожної, зрозуміти, що таке злагодженість та синхронність під час показового драйвінгу четвіркою коней.

Учасниками фестивалю є конюшні з усіх куточків України, які спеціалізуються на упряжному конярстві.

4. ІV Міжнародний фестиваль театрів ляльок «І люди, і ляльки – 2018»

З 1 по 3 липня 2018 року, вчетверте, у Львові, за сприяння Львівської міської ради, на базі Львівського академічного театру естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» пройде ІV Міжнародний фестиваль театрів ляльок «І люди, і ляльки – 2018» .

На участь дали свою згоду найкращі театральні колективи Черкас, Одеси, Івано-Франківська, Дніпра, Сум, Сєвєродонецька, Ірану, Польші, Литви, Білорусії та Львова. На фестивалі будуть представлені вистави, які мають визнання та нагороди в Україні та за кордоном. Для показу фестивальних спектаклів будуть задіяні п’ять театральних майданчиків міста Львова. Вік тих, кому точно будуть цікаві дійства – від 3 до 103.

5. RUMBAMBAR swim & dance club

Однак, якщо усі думки улітку про воду – їдьте у RUMBAMBAR swim & dance club. Це практично у місті, адже найбільший у Львові відпочинково-розважальний комплекс з відкритими басейнами, розташований на території парк-готелю «Древній Град». Окрім басейну для дорослих, там для діток є дві чудові зони для купання: басейн глибиною 50 см із яскравою wet bubble та для зовсім маленьких – басейн із глибиною 20 см. Зона для засмаги, зручні лежаки, затишні альтанки і тераси для повного релаксу також завжди до послуг малих та дорослих. І важливо, що їхати задля цього не потрібно далеко.

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