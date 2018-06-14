Громаді Яворівщини повернули 3 га водного фонду вартістю понад 6 млн грн

У с. Солоки водойми взяли в оренду на 50 років за... 23,3 грн за гектар у рік

Рішенням Яворівського районного суду Львівської області задоволено позов органів прокуратури області до місцевої райдержадміністрації, фізичної особи (орендаря) та приватного підприємства (суборендаря) щодо визнання недійсним договору оренди земельної ділянки площею майже 3 га у с. Солуки, а також повернення цієї території до комунальної власності, – повідомляє Прокуратура Львівської області.

Встановлено, що вказані землі передано в користування з порушеннями Земельного та Цивільного кодексів України, а також Законів України «Про оцінку земель», «Про оренду землі», «Про землеустрій».

Зазначимо, що договір був укладений на 50 років, а земля призначалась для рибогосподарських потреб та організації відпочинку населення.

Варто наголосити, що відповідно до вимог закону, з метою визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, проводиться їх нормативна грошова оцінка, чого у даному випадку не було зроблено.

Таким чином, за користування цією землею до бюджету сплачувались кошти в мізерному розмірі – 23 грн 38 коп за гектар в рік (з врахуванням коефіцієнту індексації).

Відтак, завдяки заходам вжитими прокуратурою, вказане судове рішення реально виконано.

Вороцівській сільській раді на Яворівщині повернуто земельну ділянку водного фонду вартістю понад 6 млн грн.