Гривня очолила світовий список валют за темпами зміцнення

Гривня очолила список валют, які найбільше зміцнилися до долара за підсумками першого півріччя 2018 року

Про це повідомляє Громадське hromadske.ua з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, від початку 2018 року українська гривня зміцнилася до долара на 7,7%, обійшовши грузинський ларі й колумбійське песо.

Видання відзначає, що національна грошова одиниця зміцнюється попри економічну кризу, військовий конфлікт на сході України та високий рівень корупції.

За словами заступника голови Нацбанку Олега Чурія, основним завданням для зміцнення валюти є запобігання залежності від короткострокового капіталу для фінансування дефіциту поточного рахунку.