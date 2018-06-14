Благодійний пікнік Пласту перенесли

«Дощ і негода, які прогнозуються на цю дату, зашкодять проведенню вечора та не дадуть змоги організувати активності і комфортно дістатися до локації. Відповідно, ми вирішили, що краще уникнути перебування у неприємних умовах і не наражати вас і ваших дітей на можливі ризики, пов’язані з цим», – зазначають організатори.

«Це рішення далось нам нелегко, але воно вимушене. Нам прикро скасовувати подію, в організацію якої було вкладено стільки часу та ресурсів. Але це ніщо, порівняно з тим, наскільки нам прикро і незручно перед Вами. Перепрошуємо за створення безладу у Ваших планах на ці вихідні», – додають у Пласті.

Благодійний вечір-пікнік відбудеться 31 серпня у цьому самому місці – Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького. Про його деталі та програму повідомлять ближче до цієї дати.

Нагадаємо, благодійний захід просто неба, під час якого керівництво Пласту у Львові планувало розповісти про діяльність організації, мав відбутися 15 червня у Шевченківському гаю. Подія організована в продовження Благодійного вечора, який відбувся в грудні 2017-го.